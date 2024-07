Autorka hitu Dievča neplač či Doba kávová Mirka Brezovská slávi 60. narodeniny

Dievča neplač či Doba kávová sú hity, ktoré ako líderka skupiny Mona Lisa interpretovala Mirka Brezovská, jedna z najvýraznejších speváčok slovenskej populárnej hudby v 80. rokoch minulého storočia. Okrem spievania sa venovala aj písaniu piesňových textov. Dnes (9. júla) bude mať 60 rokov.

Mirka (Miroslava) Brezovská sa narodila 9. júla 1964 v Košiciach. Pochádza z rodiny, ktorá má k hudbe veľmi blízko. Jej otec Ali Brezovský je hudobný skladateľ, matka Vlasta Brezovská textárka, ktorá spolupracovala s Marikou Gombitovou, Mirom Žbirkom alebo s Petrom a Júliou Hečkovcami. K skladateľským talentom patril aj jej brat Marek Brezovský, ktorý však zomrel ako 20-ročný.

Samotná Brezovská začala spievať už ako stredoškoláčka. Počas štúdia angličtiny a nemčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského založila v roku 1983 spolu s Robom Grigorovom skupinu Mona Lisa. Z Grigorovej dielne pochádzali aj prvé skladby skupiny ako Je nás viac alebo Mona Lisa. Neskôr začal s kapelou spolupracovať textár Daniel Mikletič a texty začala písať aj Mirka Brezovská.

V roku 1985 získala Mona Lisa so speváčkou Brezovskou bronzovú Bratislavskú lýru za skladbu Od piesne k piesni, ktorú zložil jej otec Ali Brezovský. Po singloch Sama a Kiks z roku 1986, vydala Mona Lisa v roku 1987 debutový album Let, z ktorého pochádzajú hity Dievča neplač alebo Doba kávová. Brezovská otextovala piesne Stojí to za pokus, Všetky tie lásky, Kapela na cestách, Tak sa to stáva.

Ďalšiu malú platňu so singlami Čo s načatým večerom? a Kým si tu so mnou vydala skupina v roku 1989. Po úspechu albumu Let, Mona Lisa pripravovala skupina ďalší, ale po roku 1989 k vydaniu už nedošlo.

V roku 1989 účinkovala Brezovská aj na druhom štúdiovom albume skupiny Burčiak Stala sa nám láska. Textársky sa podieľala aj na nahrávke Hrana z roku 1999. Ide o kompiláciu pôvodných skladieb, ktoré jej brat Marek Brezovský nahral so skupinou Art M Trio a skladieb, ktoré niekoľko rokov po jeho smrti s pomocou viacerých hudobníkov produkčne dokončil jeho priateľ a spoluhráč Oskar Rózsa. V roku 2009 bola porotkyňou súťaže veľká cena Eurovízie – Slovensko.

V súčasnosti sa venuje prekladateľskej činnosti. Ako prekladateľka spolupracovala na filmoch a seriáloch ako Sedem rokov v Tibete, Pán prsteňov: Dve veže, Škola ro(c)ku, Komisár Rex, Zúfalé manželky či Dr. House.