Železničná doprava sa rozširuje, Bratislava to nemusí zvládnuť, varujú ŽSR

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Vladimíra Bahýlová. Povedala to v súvislosti s nedávnym vyjadrením ministra dopravy Jozefa Ráža (nominanta Smeru-SD). Ráž koncom júna povedal, že štát zvažuje stavbu novej hlavnej stanice.

V rokoch 2016 až 2019 bola pre železničný uzol Bratislava realizovaná štúdia uskutočniteľnosti. Hovorkyňa ŽSR tvrdí, že situácia na železnici v Bratislave sa odvtedy zmenila. Odvolala sa pritom na zámer Rakúska viesť vlaky medzi Viedňou a Marcheggom po vysokorýchlostnej trati. Spôsobilo by to nárast spojov. Situáciu podľa nej zmenili rozhodnutia aj na slovenskej strane hranice.

„V roku 2022 Ministerstvo dopravy zadefinovalo nový plán dopravnej obslužnosti Slovenska železničnou dopravou, ktorý tiež zvyšuje počty vlakov osobnej dopravy oproti prognóze použitej v štúdii z roku 2019,“ vysvetlila Bahýlová. Okrem toho sa Slovenská republika zapojila aj do projektu vysokorýchlostnej trate medzi Maďarskom a Českou republikou, doplnila hovorkyňa. Tento nárast by podľa nej znamenal nutné zvýšenie počtu koľajísk a nástupíšť na stanici, a to aj na úkor staničných budov.

Hlavné mesto podľa jeho hovorcu Petra Bublu podporí každé úsilie mať v meste modernú železničnú stanicu. „Zároveň budeme apelovať na štát, aby avizovaná obnova súčasnej hlavnej stanice smerovala okrem zlepšenia prevádzkových aspektov a zvýšenia kapacít aj do skvalitnenia komfortu cestujúcich, ako sme to opakovane zdôrazňovali aj štátnym železniciam,“ reagoval Bubla na slová ministra dopravy.

Magistrát hlavného mesta však tvrdí, že ministerstvo dopravy s ním nezdieľa informácie. Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že obnova hlavnej stanice sa neudeje tak, ako ju so štátom a so ŽSR plánoval. „Máme informácie, že ŽSR majú zámer urobiť jednoduchú obnovu súčasnej hlavnej stanice, ale nemáme informácie o presnom rozsahu. Podľa všetkého sa nedotkne polohy výpravnej budovy ani koľajísk,“ doplnil Bubla.

Na rekonštrukcii hlavnej stanice sa ešte v roku 2022 dohodlo ministerstvo dopravy so ŽSR aj s magistrátom. Inštitúcie podpísali aj memorandum. „Tá stanica sa nemá, ako keby, kam nafúknuť. To znamená, že bude nutné spraviť hlavnú stanicu v iných miestach, a to je predmetom momentálne štúdie,“ povedal minister koncom júna. Dodal, že pre novú stanicu sú vytypované dve až tri miesta, kde by mohla vyrásť. Ministerstvo dopravy nepovedalo, aké miesta by to mali byť. „Lokalitu určí štúdia realizovateľnosti, ktorá má byť oficiálne odovzdaná do konca tohto roka,“ povedala pre TASR hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková. Minister Ráž pred časom povedal, že výsledky štúdie by mohli byť známe aj skôr. „Nemám predstavu, čo by to mohlo stáť, určite to lacné nebude,“ doplnil.