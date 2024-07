Tomáš: Strana Hlas-SD je pripravená diskutovať o možnej zmene ústavy

Vyplýva to z vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) v rámci nedeľnej diskusnej relácie TA3 V politike. Opozičný poslanec za SaS Marián Viskupič kritizoval piatkové (5. 7.) slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o potrebe budovania hrádze proti progresivizmu a liberalizmu aj prípadnou zmenou ústavy.

„My v strane Hlas-SD sme skôr za to, aby sa neotvárali kultúrno-etické a ideologické vojny, pretože ešte viac môžu prispieť k polarizácii spoločnosti,“ zdôraznil Tomáš. Ak by prišiel Smer-SD v tejto súvislosti s návrhom na úpravu ústavy, Hlas-SD je podľa Tomáša pripravený zúčastniť sa na diskusiách. Poukázal však na to, že na zmenu ústavy sú potrebné aj hlasy opozície.

Viskupič kritizoval piatkový Ficov prejav v rámci osláv sviatku svätých Cyrila a Metoda, kde premiér hovoril aj o potrebe budovania hrádze proti progresivizmu a liberalizmu. „Som presvedčený, že to bolo zneužitie kresťanského sviatku a zneužitie verejnoprávnej televízie,“ podotkol opozičný poslanec.

V súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu SR o trestných kódexoch Tomáš podčiarkol, že väčšina novely je v súlade s Ústavou SR. „Zo 435 ustanovení noviel trestných kódexov iba v piatich prípadoch Ústavný súd konštatoval rozpor s ústavou, aj to tri z nich boli len prechodné ustanovenia,“ zdôraznil minister.

Viskupič povedal, že nález Ústavného súdu SR rešpektuje. Rozhodnutie však podľa jeho slov treba vnímať v širších súvislostiach. Pristavil sa napríklad pri prijímaní novely v skrátenom legislatívnom konaní. „Ústavný súd povedal, že s tým nesúhlasí, že by to tak nemalo byť, zároveň povedal, že tá intenzita nebola až taká, aby to znamenalo celý neplatný zákon,“ dodal.