Expert upozornil na nafúknutie bubliny s akciami, potenciál vidí v Európe

Okrem iného vystúpil americký trh na alarmujúco vysokú úroveň ocenenia akcií. Upozornil na to Peter Garnry, hlavný akciový stratég finančnej spoločnosti Saxo Bank, ktorý ďalej zhodnotil, že vhodným na investovanie by mal sa mal stať európsky trh s akciami.

„Štyri z akciových tematických košov Saxo Bank vykazujú známky toho, že sa nachádzajú v krátkodobej bubline, keďže za posledný rok vzrástli o viac ako 50 %, čo je dvojnásobok v porovnaní s rastom indexu MSCI World (globálny akciový index),“ uviedol Garnry. Ďalej informoval, že tretí štvrťrok 2024 sa bude niesť v znamení vyčkávania na rozhodnutia centrálnych bánk. Trh čaká, či Európska centrálna banka (ECB) v septembri pristúpi k ďalšiemu zníženiu a či americký Fed zníži sadzby v septembri alebo novembri.

Akciový stratég odporučil zvýšiť investovanie na európskom trhu. „Pokiaľ ide o regióny, odporúčame zvážiť pridať Európu, pretože veríme, že európske akcie budú preceňované smerom nahor v porovnaní s ostatnými trhmi. Pomáhať tomu bude očakávané zníženie sadzieb zo strany ECB v júni a oživenie rastu ekonomiky v treťom štvrťroku,“ spresnil.

V súvislosti so sektormi spoločnosť Saxo Bank negatívne zhodnotila investovanie do sektoru priemyslu, spotrebného tovaru, verejných služieb a nehnuteľností. Pozitívne vníma najmä energetiku, zdravotníctvo, financie a informačné technológie a príležitosť vidí v elektrifikácii.

Dopyt po elektrine sa v súčasnosti zvyšuje najmä zo strany dátových centier slúžiacich na tréning a prevádzku modelov umelej inteligencie. Podľa spoločnosti najnovšie odhady naznačujú až 160 % nárast spotreby energie zo strany dátových centier v priebehu nasledujúceho 6,5 roka.

Expert odhadol, že európsky trh s elektrickou energiou by sa mohol stať efektívnejším ako trh USA, čím by sa taktiež zvýšila geopolitická sila Európy. „Regiónom, ktorý z tejto zmeny vyťaží najviac, je Európa so svojím veľkým, prepojeným trhom s elektrickou energiou, ktorý sa niekedy nazýva aj ako najväčší stroj sveta,“ priblížil Garnry.