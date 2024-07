Borrell: Orbán nemá žiadny mandát EÚ pre návštevu Moskvy

Návšteva Viktora Orbána v Moskve má bilaterálny charakter a maďarský premiér nemá pre ňu mandát Európskej únie. V piatok to v Bruseli povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR informuje podľa agentúry AFP.

„Premiér Orbán nedostal od Rady EÚ žiadny mandát na návštevu Moskvy,“ uviedol vo vyhlásení Josep Borrell.

Maďarský premiér sa má v piatok v Moskve stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bolo by to prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, čo by sa stretli na území Ruska. Stretol sa s ním však v iných krajinách napriek ruskej agresii. Rusko navštívil v roku 2022 bez toho, aby sa stretol s Putinom.

Maďarsko od začiatku júla prevzalo od Belgicka rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Orbán začiatkom tohto týždňa navštívil Kyjev, kde vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil prímerie s cieľom urýchliť ukončenie vojny s Ruskom.