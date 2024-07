Smer stále vedie v prieskumoch, v júli by vyhral voľby s vyše 25 percentami

Druhé by skončilo Progresívne Slovensko (PS) s 22,3 percenta hlasov, po ňom nasleduje Hlas-SD s 13,5 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Štvrtá by skončila Republika, ktorá by získala 6,8 percenta hlasov, po nej KDH (6,3 percenta). Do parlamentu by sa tiež dostala strana SaS so ziskom 6,1 percenta hlasov.

Mandáty by naopak nezískali Demokrati (4,7 percenta), Aliancia (4,3 percenta) ani koalícia Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia, ktorú by volilo 4,1 percenta hlasujúcich. SNS by podľa prieskumu dostalo 3,1 percenta, Sme rodina 1,8, Kotlebovci - ĽS Naše Slovensko 0,9 percenta hlasov. Iné strany by volilo 0,8 percenta hlasujúcich.

Volebná účasť by dosiahla 58 percent. Smer-SD by získal v parlamente 47 mandátov, PS 42, Hlas-SD 25, Republika 13, KDH 12 a SaS 11 mandátov. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov v období od 26. júna do 1. júla.