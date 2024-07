Kiča: V SVP môže prísť o prácu 600 zamestnancov

V štátnom Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP) hrozí masívne prepúšťanie, keď môže prísť o prácu 600 zamestnancov. Má to byť podmienkou zlúčenia so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba (VV). Upozornila na to mimoparlamentná strana Demokrati. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) reagoval, že v súčasnosti nepovažuje za najvhodnejšie riešenie spájať obidva štátne podniky do jedného subjektu.

V SVP sa podľa Demokratov už pristupuje k identifikácii možného okruhu prepúšťaných zamestnancov. „Nebránime sa racionalizácii procesov v podniku, avšak táto nesmie ísť na úkor základných úloh strategického správcu vodných tokov. Prepustenie 600 zamestnancov, najmä ak by išlo o technický personál, môže činnosť SVP doslova ochromiť. Pocítime to najmä pri protipovodňovej ochrane a údržbe vodných tokov,“ uviedol expert na životné prostredie strany Demokrati Michal Kiča.

Ak sa Tarabove plány naplnia, bude to podľa strany posledný klinec do rakvy pre SVP. „Ministrov manažment nedokáže pripraviť zmysluplnú reorganizáciu podniku bez toho, aby jeho činnosť neparalyzovala. Taraba nie je schopný zabezpečiť zdroje financovania pre SVP,“ povedal Kiča. Pripomenul, že plán obnovy, z ktorého malo ísť pre SVP vyše 60 miliónov eur na revitalizáciu vodných tokov, je v troskách.

Live: Ďalšie podpásovky Tarabu životnému prostrediu Uverejnil používateľ Demokrati 2023 Pondelok 1. júla 2024

Taraba na rokovaní vlády inicioval debatu o budúcom systémovom a efektívnom fungovaní VV a SVP. Tvrdí, že Vodohospodárska výstavba je vo výbornej finančnej kondícii, zatiaľ čo SVP je dlhodobo finančne poddimenzovaný. Obviňuje bývalú vládu, že svojou nekompetentnosťou likvidovala vodohospodárov a Slovenský vodohospodársky podnik nemával primerané príjmy za služby, ktoré poskytoval. „Pán Budaj (exminister životného prostredia, pozn. TASR) a Kiča spôsobili, že SVP bol roky paralyzovaný vo svojej funkcii, podnik nedostával peniaze ani na výplaty,“ podotkol Taraba.

Na vláde podľa vlastných slov presadil finančnú stabilizáciu SVP. Potrebné však bude prijať ďalšie manažérske rozhodnutia tak, aby podnik dokázal stáť finančne na svojich nohách. „Súčasné vedenie vytvorí zo SVP moderný, fungujúci podnik, ktorý bude mať kapacitu zvyšovať mzdy, bude v zisku a bude si riadne plniť svoje úlohy,“ dodal šéf envirorezortu. Personálne otázky v rámci SVP sú kompetenciou riadiaceho manažmentu podniku a ministerstvo podľa vlastných slov do týchto procesov nevstupuje.

V apríli zobrala vláda na vedomie návrh na zabezpečenie podkladov pre zámer zlúčenia štátnych podnikov VV a SVP. Minister životného prostredia mal do 30. júna zabezpečiť potrebné podklady pre rozhodnutie o zámere zlúčenia.