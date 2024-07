Na toto dovolenkári často zabúdajú, keď cestujú vlastným autom

Dovolenková a s tým spojená motoristická sezóna sa rozbieha. Slováci postupne začínajú cestovať do zahraničia, často autom. Keďže krajiny majú rôzne daňové zákony aj rôznu polohu, ceny palív v nich môžu byť výrazne odlišné a motoristi by s tým mali vopred počítať, upozornil analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Vyčíslil, že na Slovensku v súčasnosti tankujeme motorovú naftu v priemere za 1,477 eura na liter, je tak 7. najlacnejšia v Európskej únii (EÚ). „Lacnejšie tankujú v blízkosti iba Česi, a to za cenu 1,451 eura/l, alebo napríklad Rumuni a Bulhari, za 1,415 a 1,306 eura/l. V prípade, že sa teda chystáte na dovolenku k Čiernemu moru, najlepšie je počkať s tankovaním práve na tieto krajiny, keďže na plnej nádrži môžete ušetriť až 10 eur,“ priblížil.

Pri ceste napríklad do Chorvátska je podľa analytika najlepšie zastaviť sa v Slovinsku, kde sú priemerné ceny nafty porovnateľné so Slovenskom na úrovni 1,482 eura/l. V Chorvátsku či Maďarsku je nafta oproti SR drahšia o približne 5 centov a v Rakúsku dokonca o 10 centov na liter. „Ak by niekto náhodou cestoval až do Grécka, tak natankovať by bolo najlepšie po ceste, a to v EÚ najskôr v Bulharsku, keďže cena nafty je v Grécku až 1,62 eura/l,“ doplnil Nemky.

V prípade 95-oktánového benzínu je Slovensko s priemernou cenou 1,58 eura/l v rámci EÚ na 12. mieste. Pri ceste do Chorvátska je tak podľa analytika výhodnejšie počkať s tankovaním do Maďarska, prípadne Slovinska. Vyčíslil, že v Maďarsku zaplatia motoristi priemerne 1,501 eura/l a v Slovinsku 1,484 eura/l. Tento rozdiel dokáže na 50-litrovej nádrž ušetriť 4 až 5 eur.

„V prípade vycestovania k Čiernemu moru sa najviac oplatí tankovať v Bulharsku. To má dokonca najlacnejší benzín v celej Európskej únii, v cene 1,332 eura/l, čo by znamenalo ušetrenie 12 eur na 50-litrovej nádrž,“ uviedol Nemky.

Upozornil, že výrazne drahší je naopak benzín v Taliansku a Grécku. V Taliansku je jeho priemerná cena na úrovni 1,844 eura/l a v Grécku dokonca 1,875 eura/l. „V takomto prípade tak radšej tankujte vopred v krajinách ako Slovinsko alebo Bulharsko,“ doplnil analytik.