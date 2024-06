Policajt v New Yorku zastrelil 13-ročného chlapca, ktorý naňho mieril replikou zbrane

Tínedžer bol zabitý v piatok krátko po 22.00 h miestneho času (sobota 4.00 h SELČ) v meste Utica v štáte New York. Policajti tam krátko predtým počas vyšetrovania ozbrojenej lúpeže zastavili dvojicu mladistvých.

Títo chlapci, obaja vo veku 13 rokov, sa podľa polície zhodovali s opisom osôb podozrivých z lúpeže a nachádzali sa v tom istom čase v tej istej oblasti. Jeden z nich porušil dopravné predpisy, pretože kráčal po ceste.

Videozáznam zhotovený telovou kamerou policajtov zachytáva jedného policajta, ako chlapcom oznamuje, že ich musia prehľadať. Jeden z podozrivých sa vzápätí vydal na útek. Následne je na zázname pozorovateľné, ako tento chlapec mieri zbraňou na policajtov, ktorí ho prenasledovali.

Policajti boli presvedčení, že ide o ručnú strelnú zbraň. Neskôr sa však potvrdilo, že išlo o repliku pištole. Policajti sa chlapcom dostali do blízkej potýčky, jeden z nich vystrelil a zasiahol mladíka do hrude, uviedol šéf polície v meste Utica Mark Williams. Okamžite mu poskytli prvú pomoc a bol prevezený do nemocnice, kde však zraneniam podľahol.

Policajt, ktorý strieľal, i ďalší dvaja policajti zo zásahu boli dočasne zaradení mimo služby. Policajné oddelenie uskutočňuje vnútorné vyšetrovanie s cieľom určiť, či policajti dodržiavali pravidlá a konali v súlade s výcvikom. Prípadom sa bude zaoberať aj prokurátor štátu New York aby určil, či bola streľba odôvodnená.