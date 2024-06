Fico bude mať trvalé následky, čoskoro sa ukáže na verejnosti

Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Líder KDH a opozičný poslanec Milan Majerský zaželal premiérovi skoré uzdravenie. Opätovne odsúdil atentát na predsedu vlády a poďakoval zdravotníkom. Zároveň tlmočil svoje výhrady k lex atentát.

Všetko nejde podľa plánu

„Nedá sa povedať, že by išlo všetko úplne podľa plánu, ale môžeme povedať, že stav sa už natoľko zlepšil, že sa pán premiér aktívne zapojil do diskusií k samitu, ktorý bol tento týždeň a neformálnemu, ktorý bol ešte pred desiatimi dňami,“ priblížil Kaliňák. Poznamenal, že lekári robia všetko preto, aby mohol premiér vykonávať svoju prácu s plným nasadením, hoci bude mať aj trvalé následky. S predsedom vlády je v kontakte na dennej báze, stretávajú sa aj osobne.

Balík opatrení, ktorý tento týždeň schválil parlament v reakcii na atentát, sa podľa Majerského mal prijímať až po uzavretí vyšetrovania. Výhrady má k obmedzovaniu práva na zhromažďovanie. Doživotná renta pre premiéra zahrnutá v lex atentát mohla byť podľa neho predmetom samostatného zákona. Nebráni sa rente pre všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov, napríklad odstupňovanej podľa rokov vo funkcii.

Kaliňák sa chce vrátiť aj k opatreniu, ktoré by umožnilo, aby mali policajti možnosť legitimovať človeka i v online priestore. „Nemôže byť človek na ulici so svojou tvárou, so svojím občianskym vo vrecku v nevýhode oproti internetovému priestoru,“ načrtol. O téme chce diskutovať spolu s opozíciou. Pripúšťa, že ide o citlivú vec. Ďalšou témou v pokračovaní lex atentát bude ochrana osobnosti. Balík má prejsť „nadštandardným“ legislatívnym procesom.

Majerský sa nebráni návrhu, týkajúcemu sa kontroly v online svete. „Bolo by dobré, aby bol nejaký dobrý zákon, ktorý skontroluje to, čo ľudia píšu na sociálnych sieťach,“ skonštatoval. Zdôraznil však potrebu riadneho legislatívneho konania a diskusie.