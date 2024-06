Tomáš Drucker vystúpil s mimoriadnym príhovorom

Uviedol to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) v mimoriadnom príhovore v RTVS pri príležitosti konca školského roka. Úspech každej generácie bude podľa neho aj úspechom národa v globálnom svete.

„Sme v tom všetci spoločne. Štát, školstvo, každý jeden pedagóg a každý jeden rodič. Všetci vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré má pred sebou jediný cieľ. Dať výchovu a vzdelanie každému dieťaťu a vytvoriť mu šancu uplatniť sa v reálnom živote bez ohľadu, v ktorom regióne Slovenska sa narodil a akú školu navštevuje,“ skonštatoval minister.

Verí, že sa skončilo dlhé obdobie príliš častých zmien a zámerov, ktoré zostali na papieri a nikdy sa ich nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca. Je pripravený bojovať za to, aby školstvo malo stabilné financovanie, dôraz na inklúziu a dobré výsledky. Potrebná je však podľa neho najmä zmena kultúry. Podotkol, že žiaci, učitelia či ďalší pracovníci v školstve by mali cítiť od štátu skutočnú podporu.

Minister zdôraznil, že iba vzdelaný a kultúrny národ má šancu úspešného rozvoja v súčasnom globalizovanom svete. „O tom, akí budeme, ako sa budeme správať sami voči sebe, ako aj voči okolitému svetu, akú kvalitu mu ponúkneme, rozhodujeme iba my sami. Je to naša zodpovednosť a naša výzva. Nikto iný ju za nás neurobí, nikto to bremeno nesníme z našich pliec,“ dodal.