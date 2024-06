Takáč: Produkcia zemiakov klesá, ich pestovanie sa stáva závislé od závlah

Uviedol to pri príležitosti Dňa zemiakového poľa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Navštívil pestovateľov zemiakov pri Novej Dedinke v okrese Senec a zdôraznil potrebu ich podpory.

„Sledujeme dlhodobý pokles produkcie zemiakov, vzhľadom na klimatické zmeny a nepredvídateľný vývoj počasia sa pestovanie zemiakov stáva v plnej miere závislé od závlah. Aj preto sa presúva do oblastí južného Slovenska, kde sa závlahy využívajú,“ priblížil Takáč. Podľa neho je mimoriadne podstatné podporovať lokálnu produkciu a pestovateľov zemiakov na celom Slovensku.

„Zemiaky sú veľmi obľúbené, na náš stôl patria a ich spotreba mierne narastá. No my dokážeme pokryť ani nie polovicu domácej spotreby, hoci by sme mohli,“ spresnil agrominister na tlačovej konferencii pri Novej Dedinke.

Okrem finančnej podpory špecializovanej rastlinnej výroby sa so svojim tímom na ministerstve pôdohospodárstva aktuálne zameriava aj na reštart štátneho podniku Hydromeliorácie, teda závlah potrebných k pestovaniu slovenských zemiakov.

Zber tohtoročnej úrody slovenských zemiakov sa začal veľmi skoro, a to vyorávkou už 20. mája v obci Pusté Úľany. V ostatných rokoch sa vyorávanie začínalo až v júni.

„Konečne sme prešli od slov k činom. Už sa o špeciálnej rastlinnej výrobe nielen rozpráva, už sa aj reálne podporuje,“ povedal predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast. S podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom vyzval všetkých, aby jedli a kupovali slovenské zemiaky. „Nielen domácnosti, ale aj stravovacie zariadenia,“ doplnil Macho.

Zemiaky sa v SR pestujú na ploche 5428,18 hektára (ha), z toho skoré zemiaky zaberajú plochu 1033 ha a výnosnosť dosiahla 24,92 tony/ha. Ostatné zemiaky sa pestujú na ploche 4395 ha pri výnosnosti 25,30 tony/ha.

Poľnohospodári najčastejšie pestujú zemiaky konvenčným spôsobom - na ploche 3518,47 ha, integrovaným pestovaním (1555 ha) či ekologickým pestovaním 40 ha. Sebestačnosť Slovenska v produkcii zemiakov dlhodobo klesá - v roku 2022 bola na úrovní 48,5 % a odhad na rok 2023 hovorí len o 40,4 %.

Obavy pestovateľov zemiakov vzbudilo uzavretie skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu potravinárskeho (ÚKSUP) v Haniske, ktorá ako jediná poskytovala komplexnú diagnostiku vírusov a karanténnych baktérií zemiakov v rámci uznávania sadbových zemiakov. Bez potrebných certifikátov z tejto skúšobnej stanice je nemožné predávať sadbové zemiaky v SR ani v zahraničí. Na jeseň sa otvorí o niekoľko kilometrov ďalej skúšobná stanica v Belži, ktorá bude poskytovať tieto služby zemiakarom aj naďalej.