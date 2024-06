Remišová sa ohradzuje voči tvrdeniam Rašiho o štátnej firme Slovensko IT

DNES - 16:22

Ekonomické

Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) sa ostro ohradzuje proti vyjadreniam ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) v súvislosti so štátnou spoločnosťou Slovensko IT, ktorá ide do likvidácie. Avizované podanie trestného oznámenia považuje za šikanu a zastrašovanie.

Spoločnosť podľa Rašiho dosiahla od svojho vzniku kumulovanú stratu viac ako sedem miliónov eur, pričom štát bude musieť doplatiť ďalšie takmer štyri milióny eur, a to aj napriek tomu, že firma bola v jednom roku zisková. Tvrdí, že išlo o účtovný, respektíve umelý zisk. Raši podľa Remišovej zavádza. „Keď som odchádzala z ministerstva, štátnu spoločnosť Slovensko IT sme riadili tak, že už bola druhý rok v zisku v státisícoch eur, o čom hovorí aj účtovná závierka a audit Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ),“ uviedla. „Ak chce dať pán Raši trestné oznámenie za hospodárenie štátnej firmy, ktorú sme riadili so ziskom, nech sa páči. Považujem to za šikanu a zastrašovanie opozície. Ostrakizovanie opozície, vyhrážky likvidáciou, trestné oznámenia sú v súčasnosti štandardnou pracovnou metódou tejto vládnej koalície,“ reagovala Remišová na Rašiho. Ten v piatok avizoval, že ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v najbližších dňoch podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s pochybeniami firmy, ktoré zistil NKÚ. Podľa neho ide o 27 zistení. Spoločnosť oficiálne ukončí činnosť vo svojom sídle v Košiciach v nedeľu (30. 6.). Nasledovať bude jej likvidácia, ktorá je podľa Rašiho nevyhnutná. Tvrdí, že ide o dôsledok zlého manažovania firmy. Z neprofesionality a zlých manažérskych rozhodnutí obviňuje exšéfku rezortu Remišovú.