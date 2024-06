PS upozorňuje na privatizáciu pitnej vody, vyzýva vládu na riešenie

Vyzvalo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a vládu, aby situáciu riešili. Hnutie sa odvoláva na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Na tú nedávno reagovala aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) tým, že dodávka vody na východe nie je ohrozená a privatizáciu neumožňuje zákon.

Poslanec za PS Michal Sabo upozornil, že skrytá privatizácia vodovodov by znamenala aj ohrozenie základných ľudských práv. „Riziká sú obrovské. Samosprávam by výmena akcií vo vodárenskej spoločnosti za dlhopisy možno priniesla niečo navyše do rozpočtu, no zároveň by im hrozila strata dohľadu nad svojou kritickou infraštruktúrou,“ tvrdí.

PS vysvetlilo, že takáto privatizácia časti alebo celej vodárenskej spoločnosti hrozí z dôvodu vykupovania akcií VVS cez dlhopisový program Voda spieva prostredníctvom samospráv. Správa NKÚ podľa slov hnutia pripomína, že riziko je ešte zintenzívnené desaťmiliardovým investičným dlhom do kritickej infraštruktúry. PS chce podľa vlastných slov na problematiku poukázať aj preto, aby samosprávy varovali pred skrytými rizikami. Tvrdí, že viaceré samosprávy potvrdili, že boli s podobnou ponukou oslovené.

„Košice či Prešov na ponuku nateraz nepristúpili, ale vytvorili špeciálne komisie na jej posúdenie. Nie každá samospráva má však kapacity na dôkladné vyhodnotenie možných rizík. Aj našou iniciatívou na ne chceme apelovať, aby si nenechali ohroziť svoje vodovody,“ dodala poslankyňa Jana Hanuliaková (PS).