Pri príležitosti konca školského roka netreba zabúdať na duševné zdravie

Všetci často čelia zvýšenému tlaku na výkon. Deti a rodičia môžu prežívať stres zo známok, učitelia zo všetkých úloh spojených s ukončením školského roka. Okrem toho na všetkých vplývajú aj vysoké teploty a externé faktory, ktoré môžu prispieť k zvýšenej vyčerpanosti a psychickej záťaži. Informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Preto je podľa rezortu obzvlášť dôležité dbať na svoju psychickú pohodu. V prípade starostlivosti o duševné zdravie detí pomáha, keď sa rodičia i učitelia pri komunikácii s dieťaťom sústredia na to, čo sa dieťa naučilo, kde sa posunulo, čo ho baví a oslavujú úspechy spolu s ním bez ohľadu na to, aká je výsledná známka na vysvedčení, alebo ako ju osobne vnímajú. Na druhej strane, ak sa dieťa cíti smutné, je dôležité jeho pocitom venovať pozornosť a vyjadriť im pochopenie. Nasledovať by však mala podpora.

„Dieťa by za zlé známky na vysvedčení nemalo byť trestané rodičom. Pre dieťa je často samotná zlá známka dostatočným trestom. Negatívny vplyv môže mať aj to, že vidí na rodičoch ich sklamanie. Fakt, že sklamalo svojich rodičov, dieťa vždy trápi. Malo by vedieť a cítiť, že rodičia ho majú stále radi a nehnevajú sa na neho, aj keď prinesie domov vysvedčenie s horšími známkami ako jednotkami alebo dvojkami,“ uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová.

Najlepší spôsob, akým môže dieťa dosiahnuť zlepšenie známok je podpora zo strany rodičov. Dôležité je, aby si rodičia našli dostatok času a prešli si spolu s dieťaťom v pokojnej atmosfére bez kriku a vyhrážok všetky známky na vysvedčení. „Spolu by sa mali dohodnúť, ako sa dajú zlepšiť horšie známky v budúcom školskom roku. Dieťa však musí pochopiť, že sa učí kvôli sebe. Rozhovor by mali rodičia ukončiť slovami, že dieťaťu dôverujú a veria mu, že si známky opraví. Ak dieťa cíti, že mu rodič dôveruje, snaží sa ho nesklamať,“ dodala Kövérová.