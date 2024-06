Zelená domácnostiam: Štát prispeje na tepelné čerpadlá, fotovoltaiku či slnečné kolektory

Zelená domácnostiam, projekt podporujúci inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), bude spustený v júli. Štát bude preplácať približne 50 % hodnoty energetického zdroja, ale pre ľudí s nižšími príjmami pomoc pod názvom Zelená solidarita dosiahne až 90 % oprávnených nákladov. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Celková alokácia výzvy bude podľa nej asi 150 miliónov eur.

„Projekt Zelená domácnostiam bude spustený v polovici leta, v júli. Táto výzva podporuje inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, konkrétne sú to kotly na biomasu, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a veterné turbíny na záhradu. Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a má alokáciu približne 150 miliónov eur. Štát bude jednotlivým domácnostiam dávať podporu formou poukážky v hodnote asi 50 % z kúpnej ceny a inštalácie zariadenia, samozrejme do určitého stropu,“ priblížila Saková.

Maximálna hodnota poukážky podľa nej bude od 1500 eur (kotol na biomasu) do 3040 eur (tepelné čerpadlo). „V deň kedy spustíme projekt Zelená domácnostiam, spustíme aktiváciu žiadostí zhotoviteľmi. Plus jeden deň spustíme vydávanie poukážok. Spustenie aktivácie žiadostí zhotoviteľmi sme rozložili aj u jednotlivých zariadení, ktoré sa budú inštalovať. Odo dňa kedy spúšťame výzvu môžu sa aktivovať žiadosti zhotoviteľmi na kotly na biomasu a na slnečné kolektory. Plus od toho dňa sedem dní môžu sa aktivovať žiadosti na tepelné čerpadlá, plus 14 dní od daného dátumu na fotovoltické panely a na veterné turbíny,“ spresnila.

Zelená domácnostiam pre ľudí s nižšími príjmami bude podľa nej časť projektu pod názvom Zelená solidarita, kde pomoc štátu dosiahne až 90 % oprávnených nákladov na zariadenie. Maximálna hodnota poukážky dosiahne napríklad 2700 eur (kotol na biomasu), či 5400 eur (fotovoltický panel). „Hranica rizika chudoby je stanovená ako 70 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného dôchodku. To pre dospelú osobu predstavuje čistý príjem 537,50 eura, pre ďalšiu dospelú osobu v domácnosti 376,25 eura a pre nezaopatrené dieťa 241,88 eura,“ dodala Saková k hranici výšky príjmu pre energetickú solidaritu.