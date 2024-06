Kaliňák: Rehabilitácia premiéra pokračuje, vrátiť by sa mal na prelome júna a júla

„V zásade rehabilitácia pokračuje. V niektorých okolnostiach je priebeh uspokojivý, v niektorých okolnostiach je to komplikovanejšie. To zranenie nebolo jednoduché a návrat do žiadaného 100-percentného stavu proste chvíľu trvá,“ uviedol.

Stále podľa jeho slov platí premiérov predpoklad, že by sa mohol do práce vrátiť na prelome júna a júla. „To znamená niekedy tento alebo budúci týždeň by sa s nami mohol nejakým spôsobom vidieť,“ dodal. Nemyslí si, že Fico bude viesť najbližšie výjazdové rokovanie vlády, ktoré sa má uskutočniť 3. júla v Zákamennom.

Premiéra postrelili po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája. Streľbou zblízka mu páchateľ činu spôsobil viaceré vážne zranenia.