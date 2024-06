Chyba pri rannej rutine, kvôli ktorej sa zbytočne potíte

Príčina vášho potu sa môže ukrývať v kúpeľni. Poukazuje na to dermatologička, na TikToku známa ako Dr. Adel (Doktorka Adel), podľa ktorej by sme z rannej rutiny celkom mali vylúčiť deodorant.

„Svoj deodorant hoďte do koša. Áno, presne to hovorím. Deodoranty vás absolútne nechránia pred potením. Je to doslova len vôňa, ktorá prekrýva pach vášho potu.“