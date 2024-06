Dopravná situácia v Bratislave: Na diaľniciach sa tvoria rozsiahle kolóny

Vodiči sa v utorok ráno zdržia približne 40 minút v kolóne na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy. Zelená vlna RTVS o tom informovala na sociálnej sieti X.

So zdržaním treba rátať aj na starej seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy a na diaľnici D2 pred vjazdom do hlavného mesta SR. Zelená vlna RTVS ďalej informuje, že na Šancovej, na križovatke pod Hlavnou stanicou, nefungujú semafory.