Kamenický: Lepší výber daní by mal pomôcť konsolidácii, pripravíme plán

V pondelok sa na tom zhodli minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a Jozef Kiss, prezident finančnej správy (FS), ktorá má výber daní na starosti.

„Ideme pracovať na pláne boja proti daňovým únikom. Ten plán ešte samozrejme musíme konkretizovať,“ povedal Kamenický s tým, že keď ho pripravia, predstavia ho verejnosti.

Jeho cieľom bude najmä zrýchlenie a skrátenie procesu finančných kontrol. Dôležitá bude podľa ministra nulová tolerancia korupcie. Kamenický priblížil, že v pláne je aj personálna reorganizácia FS. „Máme 9000 zamestnancov finančnej správy a pre mňa je dôležité, aby nesedeli títo ľudia v kanceláriách, ale aby boli v teréne a aby sa snažili pre štát vyberať dane,“ zdôraznil.

Zlepšiť sa má tiež analytické spracovanie množstva domácich aj zahraničných dát, ktoré majú daniari k dispozícii. Tie by mohli podľa ministra pomôcť odhaliť problematické miesta, na ktoré je potrebné sa zamerať a vykonávať častejšie kontroly.

Súčasťou boja proti daňovým únikom by mali byť aj projekty eFaktúra a eKasa. Sprísniť by sa mali tiež kontroly voči veľkým subjektom, najmä v oblasti transferov peňazí do zahraničia.

Ministerstvo financií a finančná správa chcú riešiť aj daňovú medzeru pri výbere dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá má v posledných rokoch stúpajúci charakter. „Mohlo by sa to trochu otočiť a tie čísla by sa mohli zlepšiť, ale potrebujeme naštartovať výber, aby sme plnili ukazovatele, ktoré máme v rozpočte,“ uzavrel Kamenický.