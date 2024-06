Martina Šimkovičová: Sloboda a nezávislosť tvorby sa v novej STVR nekončí

„Žiadna sloboda a nezávislosť tvorby sa v novej STVR, ako sa to snažia niektorí aktéri politického súboja prezentovať, nekončí. Kto to tvrdí, spolieha sa na to, že väčšina ľudí zákony nečíta. Naopak, nový zákon o STVR explicitne požaduje, aby programové služby STVR produkovali nestranné, vyvážené a pluralitné informácie o dianí v SR,“ poznamenala vo videu na sociálnej sieti rezortu kultúry.

Ministerka odmietla vyjadrenia o ohrození nezávislosti a deštrukcii demokracie. Nová legislatíva podľa nej vytvára predpoklady na lepšiu osobnú realizáciu pracovníkov a spolupracovníkov telerozhlasu. „Zlepšuje podmienky pre výkon novinárskej profesie a všetkých tvorcov vo verejnej službe. Nežiada od nich nič iné, len skutočnú objektivitu. Tá je kľúčovou požiadavkou verejnoprávnosti, na ktorú mnohí tvorcovia a vedenie súčasnej RTVS rezignovali,“ podotkla.

Požiadavky zákona preto podľa Šimkovičovej slov nemôžu byť dôvodom na štrajky. Upozornila na to, že jeho schvaľovanie sprevádzala politická a aktivistická hystéria. Ministerstvo, vláda a aj ona osobne čelili podľa jej slov dlhodobej diskreditačnej kanonáde.

Zákon parlament prijal vo štvrtok. Hlasovali zaň všetci zo 78 prítomných poslancov. Opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila, zmeny v telerozhlase skritizovala. Nová legislatíva prinesie zmenu RTVS na STVR. Hovorí takisto okrem iného o tom, že riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi rezortu kultúry. Zákon má v prípade podpisu prezidentom SR nadobudnúť účinnosť 1. júla.