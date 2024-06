Mladík pod vplyvom alkoholu a bez vodičského preukazu nabúral

Hnutie Slovensko vyzýva stiahnuť z rokovania lex atentát

Lex atentát by mala vládna koalícia stiahnuť z rokovania, zákon by mal ísť riadnym legislatívnym procesom. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.