Prezident: Pri zákone o STVR nepodľahnem mediálnym tlakom

Uviedol to počas piatkovej návštevy regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach s tým, že je predčasné povedať, či zákon podpíše. Ako podotkol, musí si naštudovať jeho definitívne znenie.

„Nepodľahnem mediálnym tlakom, nepodľahnem tlakom výkrikov na sociálnych sieťach, ani žiadnym demonštráciám, ktoré nemusia úplne reálne byť v súzvuku s tým reálnym a živým textom. Ja sa budem čisto riadiť textom zákona a nie emóciou, ktorá okolo neho vzniká,“ uviedol.

Doplnil tiež, že pri príprave zákona bol ešte predsedom koaličnej strany Hlas-SD a na budúcnosť STVR má svoj pohľad. Ako tvrdí, je pre neho kľúčové, aby sa rozvíjala a prichádzali do nej investície. „Aby sa zvyšovali platy pracovníkov, aby mali najmodernejšiu technológiu a aby jej areál v Bratislave nevyzeral ako skanzen z čias socializmu. Ak toto všetko ten zákon má priniesť, tak samozrejme aj moju podporu bude mať,“ skonštatoval.

Vrátenie zákona by Pellegrini zvažoval v prípade, že nájde rozpor s ústavou, alebo ak by mal pochybnosti o slobode slova. Taktiež v prípade, že by si zamestnanci nemohli normálne vykonávať svoju prácu.

Zákon o STVR vo štvrtok (20. 6.) schválili poslanci Národnej rady SR. Prijali k nemu aj viaceré pozmeňujúce návrhy od koaličných poslancov. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry SR. Nová legislatíva má v prípade podpisu prezidentom SR nadobudnúť účinnosť 1. júla.