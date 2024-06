PS nepodporí lex atentát, predloží vlastné zmeny, týkajúce sa zhromažďovania

Namietajú najmä ustanovenia, týkajúce sa práva na zhromaždenie. V prípade prijatia legislatívy bez lepšej úpravy sú pripravení obrátiť sa aj na Ústavný súd (ÚS) SR. Informovali o tom predseda klubu PS Martin Dubéci a poslankyňa za PS Zuzana Mesterová na piatkovej tlačovej konferencii.

„Oceňujeme, že navrhovateľ počúval naše výhrady a viaceré zapracoval do pozmeňujúceho návrhu,“ uviedla Mesterová. Pozitívne vníma vypustenie ustanovení o udeľovaní pokút obciam v súvislosti so zhromaždeniami. Znenie legislatívy však naďalej nepovažuje za dostatočné, pretože nadmieru zasahuje do práva na zhromažďovanie. PS preto predloží aj svoj pozmeňujúci návrh. Chce ním vylúčiť z legislatívy časti, ktoré považuje za protiústavné.

Priblížila, že chcú jasnejšie upraviť body, týkajúce sa zákazu zhromaždenia, ak by nastala kolízia dvoch skupín. Problematický je podľa nej aj bod, ktorý umožňuje zrušenie protestov, aj ak by namietali len dvaja či traja ľudia. Poznamenala, že vládny návrh nedáva obci konkrétne mantinely a jasný postup, ako v týchto prípadoch konať. Obáva sa nejasného a chaotického výkladu ustanovení v praxi.

Dubéci rovnako ocenil, že koalícia si vypočula výhrady opozície a viaceré aj zapracovala do pozmeňujúceho návrhu z výboru. Napriek tomu poslanci hnutia lex atentát nepodporia. Problémom je podľa Dubéciho slov okrem zásahov do práva na zhromažďovanie aj doživotná renta pre viacnásobných premiérov či predsedov parlamentov. Poznamenal, že legislatíva nemá slúžiť ako rozdávanie odškodného.