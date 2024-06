Prezident plánuje častejšie návštevy Košíc a východného Slovenska

Zdôraznil, že tento priestor nie je len symbolický, ale plnohodnotne vybavený pre jeho prácu a prácu jeho spolupracovníkov.

„Príchod prezidenta do kancelárie na východe Slovenska alebo v strede Slovenska nemá byť nejakou slávnosťou. Ale má byť prirodzeným javom, že sa občania so svojím prezidentom stretnú aj častejšie ako raz za rok alebo pri nejakých výnimočných udalostiach,“ dodal s tým, že do Košíc sa plánuje vracať v pravidelných intervaloch a vyrážať do jednotlivých regiónov východného Slovenska, ktoré si zaslúžia podľa neho mimoriadnu pozornosť.

Pellegrini sa v piatok zúčastní na slávnostnej benefícii, kde si pripomenie 100 rokov od založenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Prezident vyzdvihol význam nemocnice ako jednej z najväčších a najmodernejších na Slovensku a poďakoval odborníkom a zdravotníkom za ich prácu. Naplánované má aj stretnutie s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. Obedovať bude s bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom, s ktorým chce diskutovať o jeho skúsenostiach z výkonu mandátu.

S ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou majú popoludní prehliadku priemyselného parku Valaliky, kde sa budú informovať o pokrokoch vo výstavbe nového závodu automobilky Volvo. „To patrí k návšteve prezidenta, aby sa zaujímal o skutočné reálne veľké projekty, ktoré do budúcna môžu znamenať významný hospodársky úspech pre metropolu východu,“ uviedol Pellegrini.

Počas pracovného programu chce byť Pellegrini medzi ľuďmi a počúvať ich problémy. „Trhalo by mi srdce, keby som na ľudí iba mával z desaťmetrovej diaľky a tešil sa ich priazni. Verím, že sa na Slovensku už nič zlé nestane,“ dodal.