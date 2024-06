Kotlár tvrdí, že na Slovensku bola len epidémia veľkého rozsahu

Hmatateľné parametre, na základe ktorých by bolo možné zadefinovať pandémiu, nie sú jasne zadefinované. Myslí si to splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Volá preto po vytvorení presnej definície.

„My momentálne máme vágnu definíciu, že je to epidémia veľkého rozsahu, ktorá preskočí cez kontinenty. (...) Jediné, na čom mi záleží, je zadefinovať definíciu pandémie, a to teraz nielen vo svete, ale aj pandemickú situáciu na Slovensku. Na základe toho my môžeme potom vydávať príkazy a zákazy, ktoré obmedzujú bežného človeka,“ skonštatoval.

Kotlár zároveň tvrdí, že jeho stredajšie (19. 6.) výroky k pandémii ochorenia COVID-19 boli dezinterpretované. Pandémia COVID-19 podľa neho spĺňala parametre epidémie veľkého rozsahu, nie pandémie. „Na druhej strane, ak sa zistí, že vírus bol umelo vytvorený, nešlo o pandémiu, ale o akt bioterorizmu,“ podotkol. Zopakoval, že v septembri predstaví závery vyšetrovania k manažovaniu pandémie COVID-19. Avizoval, že ich posunú na Generálnu prokuratúru SR. Zároveň pripomenul, že jeho štatút má len odporúčací charakter.

Kotlár predstavenie výsledkov avizoval už na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Tie podľa neho ukázali, že pandémia na Slovensku z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nebola. Dané tvrdenia odmietla opozícia aj vedenie Ministerstva zdravotníctva SR. Šéfka rezortu Zuzana Dolinková (Hlas-SD) upozornila, že „akékoľvek spochybňovanie pandémie je neúctou k pozostalým jej obetí“. Prezident SR Peter Pellegrini avizoval, že si budúci rok uctí marcový Deň obetí pandémie COVID-19, keďže tento rok to ako hlava štátu nestihol.