Opozícia kritizuje let špeciálom na futbal, podľa ministerstva vnútra nešlo o voľnočasovú aktivitu

Ministerstvo vnútra (MV) reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov (UEFA) pre zástupcov vlády a parlamentu. Rezort vyhlásil, že nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.

Vládnym špeciálom podľa MV cestovali do Nemecka zástupcovia policajných zložiek, ktorí sa spolu s nemeckými bezpečnostnými orgánmi spolupodieľajú na bezpečnostných opatreniach v rámci futbalového šampionátu. „Na palube spolu s nimi leteli dvaja podpredsedovia Národnej rady SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev,“ priblížil rezort.

Ako dodal, súčasťou cesty boli aj stretnutia so zástupcami belgickej vlády i primátorom Frankfurtu nad Mohanom. Rozhodnutie letieť hromadne do Frankfurtu vládnym špeciálom sa podľa rezortu udialo po dôkladnom bezpečnostnom a ekonomickom posúdení. Náklady na let proporčne rozdelia medzi päť rezortov.

„Tento druh dopravy je v našich podmienkach úplne bežný. Aj v minulosti pravidelne štátni predstavitelia za každej vlády opakovane využívali služby Leteckého útvaru MV SR na účasť na reprezentačných udalostiach, ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta a podobne, s čím ráta aj štátny rozpočet,“ ozrejmil rezort.

Pozdravujeme z Frankfurtu a držíme Slovensku. #futbal #slovensko #euro2024 #football #belgiumvsslovakia... Uverejnil používateľ Andrej Danko Pondelok 17. júna 2024

Opozičné KDH pre let vyzvalo vládnych politikov Andreja Danka (SNS), Matúša Šutaja Eštoka, Erika Tomáša a Petra Žigu (všetci traja Hlas-SD), aby nevyužívali vládny špeciál ako súkromnú letku. „Použiť vládny špeciál na odvoz do Nemecka na futbalový zápas Slovenska považuje KDH za papalášizmus najhrubšieho zrna a žiada vládnych predstaviteľov, aby si priznali chybu a všetky náklady v súvislosti s letom do Nemecka uhradili,“ uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.

Poslanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Dávid Dej žiada vysvetlenie, prečo ministri a podpredsedovia parlamentu leteli do Nemecka na futbal bez informovania o pracovnom programe. Verejné zdroje musia byť podľa neho využívané s maximálnou zodpovednosťou a za účelom, na ktorý boli určené, a nie na súkromnú zábavu politikov. „Ak sa potvrdí, že zneužili svoje postavenie a peniaze daňových poplatníkov, vyzývame pánov Eštoka, Danka, Žigu, Druckera i Tomáša na okamžité ospravedlnenie sa a úhradu všetkých nákladov spojených s cestou do Frankfurtu,“ podotkol Dej.

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázala, že mnohí Slováci cestovali na zápas do Nemecka za vlastné peniaze. Je preto podľa nej neprijateľné, že vláda zneužíva letku „na svoje papalášske zábavy“. „Zjavne im nestačí, že si zvýšili plat na 10.000 eur, ešte musia okrádať ľudí na svoje výlety. Peniaze by mali okamžite vrátiť ľuďom a let zaplatiť z vlastných peňazí,“ poznamenala.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš tvrdí, že let stál daňových poplatníkov viac ako 30.000 eur. Koaličných politikov vyzýva, aby všetky náklady za let uhradili. Zároveň chce, aby letka MV hneď zverejnila aj zoznam ďalších pasažierov, ktorí leteli vládnym špeciálom. Na palube mal byť podľa Šipoša aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. „Ministra športu pána Keketiho poslali na tento šampionát verejnou dopravou,“ podotkol poslanec. Doplnil, že šéf rezortu vnútra Šutaj Eštok by mal za tento let prevziať zodpovednosť. Klub zároveň osloví ostatných opozičných partnerov na zbieranie podpisov na odvolanie ministra vnútra.