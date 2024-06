Čína hrozí EÚ žalobou pred WTO v súvislosti s clami na elektromobily

„Čína si vyhradzuje právo podať sťažnosť pred Svetovou obchodnou organizáciou a prijme všetky potrebné opatrenia, aby chránila legitímne práva a záujmy čínskych firiem,“ uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva obchodu Che Ja-tung.

Sankčné clá by podľa hovorcu ministerstva nielen „narušili vzájomne výhodnú spoluprácu“ v oblasti elektromobility, ale narušili by aj globálny automobilový priemysel a dodávateľský reťazec. Dodal, že pripravované clá EÚ zrejme porušujú pravidlá WTO a sú „aktom obchodného protekcionizmu“.

Európska komisia (EK) v stredu (12. 6.) pohrozila dočasnými sankčnými clami na elektromobily z Číny. To, či sa budú clá do výšky až 38,1 % skutočne uplatňovať, závisí od toho, či sa EÚ a Čína dohodnú na nejakom inom kompromisnom riešení. EÚ vyzvala Čínu, aby signalizovala svoju ochotu zapojiť sa do rokovaní.