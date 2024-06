India žiada Rusko o návrat svojich občanov naverbovaných do armády

„Chcem vás uistiť, že indická vláda berie túto záležitosť veľmi vážne,“ uviedol námestník indického ministra zahraničných vecí Vinay Kwatra.

Indický rezort diplomacie informoval, že je v kontakte s ruskými úradmi, aby zariadil repatriáciu pozostatkov dvoch Indov, ktorí nedávno zahynuli vo vojne na Ukrajine. Ďalší dvaja občania Indie prišli o život v boji na Ukrajine aj začiatkom tohto roka.

India už skôr uviedla, že rokuje s Ruskom o návrate jej občanov, ktorí boli podľa Naí Dillí podvedení, aby pracovali pre ruskú armádu. Indická federálna vyšetrovacia agentúra uviedla, že sa jej podarilo rozbiť sieť obchodníkov s ľuďmi, ktorí lákali ľudí do Ruska pod zámienkou práce.

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu sa India vyhýba hlasovaniu proti Rusku v OSN aj kritike ruského prezidenta Vladimira Putina. India pritom považuje Rusko za spojenca overeného časom ešte z obdobia studenej vojny, pričom s Ruskom spolupracuje v oblasti obrany, jadrovej energie či objavovania vesmíru, konštatuje AP.

Srí Lanka tento týždeň uviedla, že rokovala s Ruskom a dostala uistenie, že Moskva prestane verbovať do bojov na Ukrajine jej občanov. Podľa srílanských úradov sú Srílančania podvádzaní a cestujú do Ruska pod falošným prísľubom dobrej mzdy a iných výhod vrátane ruského občianstva. Niekoľko Srílančanov pritom údajne už v bojoch na Ukrajine taktiež zahynulo a rodinní príslušníci žiadajú ich návrat do vlasti.

Aj Nepál v januári požiadal Rusko o návrat stoviek svojich občanov naverbovaných do bojov na Ukrajine, kde už údajne zomrelo najmenej 14 Nepálčanov.