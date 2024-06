Spojené štáty dodajú Ukrajine druhý systém Patriot

USA tak podľa agentúry AP reagujú na prosby Kyjeva brániaceho sa proti intenzívnym ruským útokom obzvlášť v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.

Tento systém sa podľa zdrojov NYT nachádza v Poľsku a na Ukrajinu by mohol byť dodaný už do niekoľkých dní. Išlo by tak už o druhý Patriot poskytnutý USA. Jeho dodanie podľa citovaných zdrojov odobril americký prezident Joe Biden, oficiálne však zatiaľ oznámené nebolo. Biden sa tak podľa NYT rozhodol po viacerých schôdzkach na vysokej úrovni, ktoré absolvoval minulý týždeň.

AP pripomína, že USA priebežne dodávajú Kyjevu rakety do tohto systému. Ten jej však dosiaľ poskytli len jeden, a to pred približne 18 mesiacmi - po vôbec prvej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA od vtedy, ako jeho krajinu napadlo Rusko.

Zelenskyj koncom mája žiadal Západ o ďalšie raketové systémy Patriot americkej výroby. V Madride vtedy povedal, že Kyjev naliehavo potrebuje ďalších sedem Patriotov, aby mohol odraziť ruské útoky na energetickú sieť, civilné oblasti aj vojenské ciele.

Tvrdil, že Ukrajina potrebuje dva takéto systémy len na ochranu zmienenej Charkovskej oblasti ležiacu pri ruských hraniciach, kde Moskva začala 10. mája novú ofenzívu. „Ak by sme mali tieto moderné systémy Patriot, (ruské) lietadlá by nemohli priletieť dostatočne blízko, aby mohli zhadzovať (kĺzavé) bomby na civilné obyvateľstvo a armádu,“ povedal vtedy ukrajinský prezident.

Patriot je považovaný za jeden z najmodernejších protivzdušných raketových systémov. Môže sa použiť na boj proti nepriateľským lietadlám, balistickým raketám či riadeným strelám, pričom dokáže zasiahnuť ciele až do vzdialenosť približne 100 kilometrov, a to vo výške do 30 kilometrov, približuje agentúra DPA. Dodáva, že Berlín už poskytol Kyjevu dva kompletné Patrioty aj s raketami, a prisľúbil tiež dodanie tretieho, ktorý by mal na Ukrajinu doraziť už čoskoro.