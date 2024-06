Šimečka: PS chce nadviazať na výsledok z eurovolieb

Považuje ho za veľkú motiváciu a záväzok do budúcnosti. Ambíciou je ukotviť hnutie v každom jednom regióne, meste aj okrese. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Počet hlasov, ktoré dostalo PS, nemala podľa Šimečku doteraz žiadna strana v európskych voľbách na Slovensku. „Zdvojnásobili sme náš zisk z roku 2019, kedy sme kandidovali spolu s koalíciou Spolu. Faktom je, že žiadna politická strana na Slovensku nezískala šesť mandátov v Európskom parlamente (EP),“ poznamenal. Šéf hnutia zároveň doplnil, že PS je podľa podielu hlasov najsilnejším liberálnym subjektom v Európe.

Progresívne Slovensko je podľa Šimečku pripravené urobiť všetko pre to, aby SR ostala v Európe a západnom spoločenstve pevne ukotvená. „Odkaz je, že na Slovensku dokážeme poraziť Smer. Je to veľmi dôležitá vzpruha pre všetkých, ktorí si prajú zmenu. Je to aj odkaz tejto vláde, nech trochu brzdia,“ skonštatoval Šimečka. Zvolených europoslancov za PS označil za najlepšiu partiu, ktorá kedy pracovala za Slovensko.

Najviac prednostných hlasov v sobotných (8. 6.) eurovoľbách získal líder kandidátky PS Ľudovít Ódor. Podľa vlastných slov si podporu váži a v Bruseli chce pracovať na zelenej a digitálnej transformácii, aj na tom, aby európske peniaze smerovali priamo do slovenských regiónov. Zároveň plánuje „jednou nohou“ ostať na Slovensku.

Zvolený europoslanec Martin Hojsík (PS) priblížil, že odlieta do Bruselu v pondelok poobede. V utorok sa tam uskutoční stretnutie nových šéfov delegácií a začína sa vyjednávanie o tom, aké bude rozloženie v EP aj v rámci politickej skupiny.

Šimečka garantoval, že v hnutí budú venovať maximálne úsilie príprave programu, ktorý osloví ľudí v ďalších voľbách. Avizuje tiež nové odborné posily. Zároveň chcú pracovať na komplexnom pláne obnovy SR, najmä po ekonomickej stránke.