Biden sa s Macron dohodol na využití ziskov zo zmrazených ruských aktív

Skupina G7 aj štáty EÚ už dlhšie zvažujú, ako využiť na podporu Ukrajiny práve výnosy zo zmrazených ruských aktív. Celosvetovo je podľa Reuters takto zmrazených asi 260 miliárd eur z ruskej centrálnej banky, prevažná väčšina v krajinách EÚ. Tieto aktíva zároveň ročne generujú zisky vo výške 2,5 až 3,5 miliardy eur.

Americký prezident ukončil v nedeľu svoju päťdňovú návštevu Francúzska. V jej závere sa ešte spoločne so svojou manželkou Jill Bidenovou zastavili na cintoríne amerických vojakov Aisne-Marne.

Zmienený cintorín sa nachádza pri lokalite bitky pri Belleau z júna 1918, v ktorej Američania a Francúzi odrazili nemecké sily. Zahynulo tam viac než 1800 Američanov. Bitka sa stala významnou v dejinách Námornej pechoty USA.

„Predstava, že sa dokážeme vyhnúť účasti na veľkých bitkách v Európe, je jednoducho nereálna,“ povedal Biden pri návšteve cintorína novinárom. „Preto sú také dôležité aliancie, ktoré máme,“ dodal.

Zastavenie na tomto cintoríne vyškrtol zo svojho harmonogramu návštevy Francúzska v roku 2018 vtedajší prezident USA Donald Trump, za čo si vyslúžil rozsiahlu kritiku, pripomína Reuters. Biely dom Trumpovo konanie vtedy oficiálne zdôvodnil nepriaznivým počasím.

Biden v nedeľa Trumpa, ktorý by mal byť podľa očakávaní jeho rivalom v nadchádzajúcich novembrových prezidentských voľbách, na cintoríne priamo nespomenul. Uviedol však, že do Normandie by neprišiel bez toho, aby nenavštívil aj Aisne-Marne. „Amerika tu bola, aby zastavila Nemcov... Amerika tu je, keď je potrebná,“ dodal.

Biden bol vo Francúzsku od stredy. Vo štvrtok sa zúčastnil na oslavách 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii. Počas návštevy sa v piatok v Paríži stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému sa ospravedlnil za niekoľkomesačné meškanie najnovšej americkej vojenskej pomoci spôsobené spormi v Kongrese.