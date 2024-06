Juraj Blanár vníma neoficiálne výsledky pozitívne

Vyzerá to podľa jeho slov tak, že v europarlamente získal Smer-SD o dva mandáty viac ako naposledy. Naopak, poslanca Národnej rady SR za SaS Juraja Krúpu mrzia. Poukázal na to, že strana nebude mať podľa nich v europarlamente svojho zástupcu. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Vyzerá to tak, že väčšina opozície ostane mimo Európskeho parlamentu (EP), ale ešte raz, nechcem predbiehať, pretože Európska únia (EÚ) je svojím spôsobom na križovatke a bude veľmi záležať na tom, ako bude vyskladaný nový EP. Ak tam budú prevládať strany, ktoré budú mať iný názor ako súčasná eurokomisia a aj europarlament, tak to bude mať významný vplyv na budúcnosť EÚ v mnohých oblastiach, jednou z nich je aj napríklad vojna na Ukrajine,“ poznamenal Blanár.

SaS podľa Krúpu neoficiálne výsledky mrzia, ale berie ich na vedomie. Avizoval, že v rámci strany budú neskôr výsledky aj možné chyby v kampani analyzovať. Mrzí ho, že iné strany počas kampane komunikovali viaceré témy, ktoré neboli pre EÚ smerodajné, ale zabrali. „To, čo dominovalo v tejto kampani, boli v prvom rade vnútropolitické témy,“ dodal.

Obaja politici vyzdvihli aj vyššiu volebnú účasť. Upozornili aj na útočnú kampaň pred voľbami. Blanár vyčítal vyvolávanie strachu zo strany Progresívneho Slovenska, Krúpa zase zo strany Smeru-SD. Zároveň si myslí, že na to, aby poslanci v europarlamente niečo presadili, musia byť členmi niektorej z frakcií. Poukázal na to, že predstavitelia Smeru v súčasnosti v žiadnej nie sú. Blanár reagoval, že si uvedomujú potrebu frakcií. „Myslím si, že všetci si uvedomujú, že je potrebné, aby sme sa spájali,“ podotkol.

Politici diskutovali aj o domácej politike. Krúpa okrem iného skonštatoval, že súčasná koalícia vytvára tlak na médiá. Skritizoval napríklad návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Blanár tvrdenia odmietol. Koalícia podľa jeho slov presadzuje zmeny demokraticky, v parlamente. Tvrdí, že legislatívou k Slovenskej televízii a rozhlasu chcú v inštitúcii zabezpečiť objektivitu a vyváženosť.