KĽDR opäť vypustila balóny s odpadkami smerom na Južnú Kóreu

Zbor náčelníkov štábov ozbrojených síl Južnej Kórey obyvateľom odporučil, aby sa takto zhadzovaných predmetov nedotýkali a nahlásili ich vojenským či policajným orgánom vo svojej oblasti. Varoval tiež, že balóny by mohli spôsobiť škody a upozornil aj na to, že pre zmenu vetra by sa teraz (v noci miestneho času) mohli dostať aj južnejšie do krajiny.

KĽDR vypustila od 28. mája smerom na Južnú Kóreu takmer tisíc balónov s odpadkami vrátane napríklad cigaretových ohorkov a zrejme aj hnoja či exkrementov. Tvrdila pritom, že ide o odvetu za predchádzajúci balónový útok Južnej Kórey v podobe letákovej kampane.

Pchjongjang síce následne túto kampaň minulú nedeľu pozastavil, zároveň však varoval, že takéto balóny začne znovu vypúšťať, ak na Sever priletia ďalšie letáky z Juhu. Juhokórejskí aktivisti však tejto napriek hrozbe pokračovali v uplynulých dňoch v takejto kampani - zameranej proti režimu KĽDR.

Juhokórejská skupina prebehlíkov z KĽDR známa pod názvom Fighters for Free North Korea vo štvrtok informovala, že smerom do KĽDR vyslala desať balónov naložených 200.000 protirežimovými letákmi a 5000 USB kľúčmi s kórejskou populárnou hudbou a televíznymi reláciami, ako aj tisíckami jednodolárových bankoviek.

Obdobnú akciu ohlásila v piatok aj ďalšia skupina severokórejských prebehlíkov. Do KĽDR vypustila taktiež desať balónov s 200.000 letákmi, 100 rádiami a tiež USB kľúčmi obsahujúcimi prejav juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola.

Severná Kórea avizovala, že v prípade zaslania ďalších letákov odpovie stonásobne vyšším množstvom balónov s odpadkami.