V ČR uzavreli volebné miestnosti, očakávajú najvyššiu účasť v histórii

Okrskoví volební komisári po uzavretí volebných miestností spočítajú hlasy a následne ich pošlú Českému štatistickému úradu, rovnako ako pri iných druhoch volieb, pripomína ČT24. Štatistici ich zapečatia, pretože na zverejnenie výsledkov budú musieť čakať do nedele do 23.00 h, keď sa skončí hlasovanie aj v ostatných krajinách EÚ. Počas volieb nezaznamenali žiadne výraznejšie incidenty.

O priazeň voličov sa uchádzalo 674 kandidátov, ktorých nominovalo 30 strán, hnutí alebo ich koalícií. V ČR si občania Únie počas dvoch dní od piatku do soboty do europarlamentu volili 21 kandidátov.

Podľa ČT24 by mohli v Česku zaznamenať historicky najvyššiu účasť vo voľbách do EP. Predbežné počty ukazovali vyššie čísla ako v roku 2019, kedy v krajine zaznamenali v eurovoľbách najvyššiu volebnú účasť (28,72 percenta).

Voľby do EP sa konajú od 6. do 9. júna. Vo štvrtok začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín Únie sa uskutočnia až v nedeľu 9. júna. Z tohto dôvodu budú známe prvé výsledky až v nedeľu večer, keď sa uzavrú volebné miestnosti vo všetkých krajinách. Do europarlamentu si voliči zvolia 720 poslancov. Ich počet sa oproti funkčnému obdobiu 2019 - 2024 zvýši o 15.