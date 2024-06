Vesmírna loď Boeingu sa v rámci prvého letu s posádkou úspešne pripojila k ISS

Ide o jej prvý let s posádkou. Pripojenie k ISS napriek istým problémom dopadlo úspešne, čo podľa agentúry Reuters v tomto smere dokazuje konkurencieschopnosť Boeingu so spoločnosťou SpaceX miliardára Elona Muska.

Kapsulu na viac použití s dvojčlennou posádkou, a to astronautmi Barrym Wilmorom (61) a Sunitou Williamsovou (58), vyniesla do vesmíru nosná raketa Atlas V. Odštartovala v stredu zo Základne vesmírnych síl na Myse Canaveral na Floride.

Jej pripojenie k ISS sa podarilo aj napriek vyradeniu niekoľkých navádzacích tryskových motorov, ktoré čiastočne spôsobil únik héliového pohonu. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) aj spoločnosť Boeing však uviedli, že tieto komplikácie by misiu nemali ohroziť. Wilmore a Williamsová by mali na ISS zostať približne osem dní a následne sa vydať na spiatočný let na Zem.

Štart tejto vesmírnej lode spoločnosti Boeing bol od mája dvakrát na poslednú chvíľu odložený pre technické problémy. Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť zmienenú americkú súkromnú spoločnosť SpaceX, ktorá pre NASA dopravuje astronautov do vesmíru už od roku 2020.

Predchádzajúce dva skúšobné lety vesmírnej lode Boeing Starliner sa uskutočnili bez posádky. Prvý v roku 2019 na ISS nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Pri druhom skúšobnom lete v máji 2022 bola loď k ISS pripojená takmer päť dní.