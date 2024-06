Európske centrum pre digitálne práva sa sťažuje na Metu v 11 krajinách

Tvrdí, že plánovaná zmena ochrany osobných údajov používateľov služieb tohto technologického giganta umožní "nezákonné" používanie informácií umelou inteligenciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Umelá inteligencia získa prístup k údajom

Meta oznámila, že od 26. júna zmení pravidlá ochrany osobných údajov pre európskych používateľov. Nové pravidlá by mali podľa združenia sprístupniť všetky verejné aj neverejné údaje používateľov „akýmkoľvek nedefinovaným druhom umelej inteligencie“.

Údaje zozbierané od roku 2007 by sa tak mohli zdieľať s tretími stranami, a to aj bez súhlasu používateľa. „Ide o presný opak regulácie GDPR,“ vyhlásil zakladateľ NYOB Max Schrems. Zároveň doplnil, že Meta neuvádza, ako tieto informácie využije. „Môže ísť o jednoduché chatboty, no aj agresívne personalizované reklamy či dokonca drony určené na zabíjanie,“ doplnil Schrems.

NYOB žiada príslušné orgány na ochranu údajov v jednotlivých krajinách, aby zastavili tieto plánované zmeny skôr, než nadobudnú účinnosť. Združenie zároveň uviedlo, že v nadchádzajúcich dňoch plánuje podať sťažnosti aj v ostatných krajinách Európskej únie.

NYOB inicioval už niekoľko súdnych konaní voči veľkým technologickým spoločnostiam, ktoré vo viacerých prípadoch viedli k zásahom regulačných orgánov.