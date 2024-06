Putin: Západné dodávky zbraní na Ukrajinu sú nebezpečný krok

Vyhlásil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň varoval, že Rusko by v reakcii mohlo dodávať zbrane krajinám, ktoré majú spory so Západom.

„Dodávanie zbraní do vojnovej zóny je vždy zlé. Predovšetkým ak tí, ktorí ich dodávajú, len zbrane nedodávajú, ale ich aj kontrolujú. Je to veľmi vážny a nebezpečný krok,“ povedal Putin.

Niekoľko krajín vrátane Nemecka a Spojených štátov Ukrajine povolilo, aby používala zbrane zo Západu pri útokoch na ciele v Rusku. Putin poukázal predovšetkým na Nemecko, pričom uviedol, že použitie rakiet zo Západu na Ukrajine by mohlo poškodiť rusko-nemecké vzťahy.

Rusko by mohlo podľa Putina prijať podobný krok a dodávať zbrane iným krajinám, aby útočili na ciele na Západe. „Ak si niekto myslí, že je možné dodávať zbrane do bojovej zóny pre útoky na naše územie a vytváranie problémov pre nás, prečo nemáme právo dodávať zbrane rovnakého typu do niektorých regiónov, kde by ich použili na útoky na citlivé zariadenia krajín, ktoré toto robia Rusku,“ povedal.

Na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili aj zahraničné médiá, Putin tiež povedal, že vojenskí inštruktori zo Západu sa už nachádzajú na Ukrajine. „Sú prítomní na území Ukrajiny a nanešťastie pre nich zaznamenávajú straty,“ vyhlásil.

Zároveň zopakoval, že Rusko „nezačalo vojnu na Ukrajine“. Zo začiatku konfliktu vinil prozápadnú revolúciu na Ukrajine v roku 2014, po ktorej nasledovala ruská anexia Krymu a vzbura proruských separatistov na východe Ukrajiny.

Počas tlačovej konferencie ruský prezident tiež odsúdil „likvidovanie“ civilnej populácie v Pásme Gazy. „To, čo sa deje v Pásme Gazy v reakcii na teroristický útok na Izrael, sa nepodobá vojne. Je to akoby úplná likvidácia civilného obyvateľstva,“ povedal Putin. Zároveň dodal, že jedinou možnosťou na mier na Blízkom východe je vytvorenie palestínskeho štátu, píše agentúra Reuters.