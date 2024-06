Šutaj Eštok: Návrhy v rámci lex atentát by mala riešiť vláda budúci týždeň

„Dnes sa iba otvorí debata v rámci vecí a opatrení, ktoré chystáme. Podľa toho, čo ja viem, bude to budúcotýždňová vláda, ktorá už bude riešiť konkrétne aj legislatívne návrhy,“ uviedol minister. Dodal, že s koaličnými partnermi si chcú veci najskôr prediskutovať. Je skôr za dobré ako rýchle opatrenia.

Načrtol, že obmedzenia týkajúce sa miesta protestov by sa mohli týkať toho, aby boli chránené obydlia ústavných činiteľov, prípadne opozičných predstaviteľov. „Aby sa tak ako v minulosti nestávali veci, že sa pred domami politikov stavajú šibenice, vynášajú rakvy a podobne,“ povedal.

Koordinovať postup v prípade zabezpečenia sídiel najvyšších ústavných činiteľov by mal dostať rezort vnútra. Podľa šéfa rezortu sa pracuje s okruhom budov, ktoré sa spomínali aj v minulosti. Napríklad Národná rada SR vlastní podľa neho vilu. Zvyšok sa komunikuje s úradom spadajúcim pod ministerstvo zahraničných vecí.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) upozornil, že na začiatku nového týždňa by súhrn opatrení mala spresniť koaličná rada. „Všetci prichádzame s nejakou predstavou, je potrebné si to nejako prefiltrovať a dohodnúť sa na tom, čo bude mať podporu všetkých,“ uviedol. Priznal, že SNS nie je ochotná znižovať výrokovú imunitu poslancov. „Ak by sa táto výroková imunita mala ešte znížiť, tak to ju potom zrušme úplne,“ mieni vicepremiér