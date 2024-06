SaS víta zámer spájať stredné školy, no od rezortu nevidí žiadne nové riešenie

Rezort podľa Gröhlinga len pomenoval systém, ktorý existuje už roky. Inšpirovať sa podľa neho treba v praxi, kde sa spájanie stredných škôl už zrealizovalo. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

„Spájanie škôl je často politicky nepopulárne a mestá či kraje sa mu vyhýbajú. Je preto pozitívne, ak minister povie, že spájanie podporuje. Žiadne nové riešenie však minister Tomáš Drucker nepredstavil,“ zhodnotil Gröhling.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS) vysvetľuje, že štyri stredné odborné školy v záujme vyššej efektivity zlúčili pod iné školy. „Kľúčové bolo vysvetliť to zastupiteľstvu, rodičom, žiakom aj samotným školám. Tento krok nebol jednoduchý, ale už dnes vidíme výsledky,“ vysvetlil. Budúcnosť stredného školstva vidí vo veľkých kampusoch, ktoré vo väčších areáloch združujú rôzne druhy škôl, prepájajú ich s praxou a naplno využívajú ekonomiku rozsahu.

Spájaniu škôl v Bratislavskom kraji podľa Gröhlinga predchádzalo zmapovanie potrieb trhu práce, ale aj záujmu žiakov.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Zdôraznil, že školy sa nebudú zatvárať.