WIFO: Odchod z EÚ by vyšiel Rakúsko draho

Hrubý domáci produkt (HDP) v cenách roku 2022 by bol v priemere o 35 miliárd eur alebo o 7,8 % nižší, uviedol v novej štúdii Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Scenáre, s ktorými pracuje štúdia, počítajú s poklesom HDP od 5,3 % do 10,4 % HDP alebo o 24 až 47 miliárd eur ročne. V prepočte na jedného obyvateľa by sa straty pohybovali v rozsahu 2735 až 5190 eur. V prípade náhleho odchodu z EÚ by škody dokonca mohli byť až dvojnásobne vyššie, upozornil WIFO.

Rakúsko je čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ, pripomenul inštitút. Ročné náklady súvisiace s členstvom sa podľa jeho prepočtov pohybujú vo výške 113 až 184 eur na obyvateľa. Rakúsko platí do rozpočtu Únie približne tri až štyri miliardy eur ročne. V posledných rokoch zároveň do Rakúska prúdilo späť v priemere približne 2,3 miliardy eur ročne, napríklad do poľnohospodárskeho sektora alebo na vedu a výskum.