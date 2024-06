Fajčiari by investovaním sumy za cigarety mohli získať 100.000 eur

Pokiaľ by však túto sumu investovali, po 30 rokoch by mohli získať takmer 100.000 eur. Informovala o tom spoločnosť 365. invest pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. 5.).

„Povedzme, že priemerná cena balenia cigariet bude päť eur, pričom aktívny fajčiar vyfajčí jedno balenie denne. To znamená, že mesačne minie približne 150 eur a ročne to môže byť až 1800 eur len na cigarety. Ak by tieto peniaze investoval napríklad do podielových realitných fondov, mohol by v dlhodobom horizonte značne zvýšiť svoje finančné aktíva,“ uviedla PR manažérka 365.invest Katarína Dubeňová.

Priemerná cena balenia cigariet sa líši v závislosti od krajiny a produktu. Množstvo peňazí, ktoré priemerný fajčiar minie, však podľa spoločnosti nie je zanedbateľné. Investovanie týchto peňazí je podľa nej prvým krokom k finančnej slobode.

„Ak by ste tieto peniaze investovali do podielových realitných fondov s priemernou ročnou mierou návratnosti 3,5 %, po piatich rokoch by ste mali takmer 10.000 eur. Po 15 rokoch by ste mohli dosiahnuť viac ako 35.000 eur a po 30 rokoch by sa táto suma mohla blížiť 100.000 eur,“ objasnila Dubeňová s tým, že vďaka investovaniu je možné významne zvýšiť svoje úspory.