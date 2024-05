Lekár: Jahody jete nesprávne, túto chybu viac neopakujte!

Dôležité je umyť ich hneď po príchode z obchodu alebo zbere v záhrade, a potom sa dajú jesť. Ešte predtým, ako čerstvé jahody vložíme do úst, však nasleduje ďalší krok – odtrhnutie lístkov. To je však presne to, čo by sme podľa britského lekára a známeho prispievateľa na sociálnej sieti TikTok Karana Rajana nemali robiť.

Robíte to zbytočne

Foto: tiktok.com/@dr.karanr

Ak sa pri jedení jahôd vyhýbate listom, robíte to zbytočne, odkazuje Rajan.

„Vrch jahôd s listami je známy ako kalich, a okrem samotného plodu aj on obsahuje množstvo prospešných látok. V listoch sa nachádza mnoho antioxidantov polyfenolov a takmer toľko vitamínu C, koľko nájdeme aj v jahode.“

Vrchná časť jahôd, ktorú väčšina z nás vyhadzuje do koša, obsahuje aj ďalšie živiny ako horčík a vlákninu. Ak ich nechcete jesť surové, dajú sa použiť pri príprave octu, sirupu, čaju, či dokonca omáčky.

Zdravie skryté v jahodách

Každodenná konzumácia jahôd podľa výskumov prispieva k správnemu fungovaniu mozgu, znižovaniu krvného tlaku a zvyšovaniu množstva antioxidantov v tele. Keďže obsahujú vysoké množstvo antioxidantov, vedci predpokladajú, že slúžia aj ako účinný nástroj pri ochrane pred rakovinou, no v tejto oblasti zatiaľ nebolo vykonaných dosť výskumov.

Prečítajte si aj: Jednoduchý návod, ako udržať jahody dlhšie čerstvé