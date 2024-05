Blanár: Slovensko súhlasí so 40 miliardami pre Kyjev, ak pôjdu aj na nesmrtiace systémy

Slovensko by súhlasilo s návrhom generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, aby sa spojenci zaviazali poskytovať Ukrajine každoročne aspoň 40 miliárd eur pod podmienkou, že budú môcť byť použité aj na nesmrtiace systémy. Po skončení neformálneho rokovania ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Prahe to povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, informuje spravodajkyňa TASR.

„Sme pripravení sa o tom baviť, pretože Slovensko pomáha. Ale musím zdôrazniť - iba vtedy, keď bude splnená podmienka, že to môže byť použité aj na nesmrtiace systémy, ako je odmínovanie, rôzne bagre a takéto záležitosti... Ale na smrtiacu silu určite nebudeme chcieť prispievať,“ zdôraznil Blanár. Financie musia byť podľa neho použité na to, aby bola Ukrajina stabilizovaná z civilného hľadiska.

Dodal, že SR je členom odmínovacej koalície a v tomto chce maximálne využiť nielen ľudské a odborné, ale aj výrobné kapacity. „Vyrábame unikátne odmínovacie zariadenia Božena, ktoré už dnes operujú na ukrajinskom území a pripravujeme ďalšie, ktoré tam chceme dodať,“ avizoval šéf slovenskej diplomacie.

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou, či by Ukrajina mala používať zbrane dodané Západom aj na ciele v Rusku, Blanár reagoval, že ide o bilaterálnu záležitosť, a je preto na každom štáte, ako sa rozhodne. „Je veľmi otázne, ako v prípade použitia týchto zbraní zareaguje Ruská federácia. Zároveň sa ukáže, či to prispeje k riešeniu tohto problému alebo k jeho eskalácii,“ podotkol slovenský minister. Dodal, že slovenská vláda je za čo najskoršie mierové riešenie konfliktu. Na mierovom summite vo Švajčiarsku pre to chce SR podľa slov Blanára urobiť maximum.