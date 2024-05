Sulík: Ak frakcia ECR príjme maďarskú stranu Fidesz, opustíme ju

Strana SaS dlhodobo pôsobí v rámci Európskeho parlamentu (EP) vo frakcii Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Ak do nej však príjmu maďarskú stranu Fidesz, SaS frakciu opustí. Avizoval to predseda liberálov Richard Sulík na piatkovej tlačovej konferencii.

„Sme členmi ECR, ostávame členmi ECR, ale ak bude prijatý Fidesz, tak ECR opustíme. A strana európskych ľudovcov je jedna z dobrých alternatív, ktoré budeme zvažovať,“ povedal Sulík. Strana zdôraznila, že odmieta politiku strany maďarského premiéra Viktora Orbána.

Sulík tiež skonštatoval, že ich postoj je dlhšie známy a dostali ponuku aj z frakcie EPP. Podľa jeho slov už diskutovali o viacerých veciach, ako napríklad prehodnotenie Green Dealu, zrušenie zákazu spaľovacích motorov či podpora jadrovej energetiky. „Musím povedať, že ma potešilo, že došlo k zmene postojov vo frakcii EPP a v týchto základných veciach - to je aj to, čo hovoríme v programe - by zjavne došlo k zhode,“ dodal.