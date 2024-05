Video: 3 deti zasiahol blesk, zachytila to kamera

Trojicu detí na pláži v meste Isabela (Portoriko) pri hre zasiahol blesk. Informuje o tom portál NDTV World, podľa ktorého k nešťastiu došlo ešte v pondelok 27. mája.

Tri deti sa podľa všetkého hrali na pláži, keď medzi ne udrel blesk. Na pomoc im okamžite pribehli dospelí a so zraneniami ich napokon previezli do nemocnice v neďalekom meste Aguadilla.

Incident bol zachytený aj vo videu, ktoré aktuálne koluje po sociálnych sieťach. Na X (predtým Twitter) ho zverejnil používateľ Collin Rugg, podľa ktorého išlo o deti vo veku 7, 10 a 12 rokov.

„Všetky deti naraz odhodilo dozadu. Podľa WAPA TV je 12-ročné dieťa vo vážnom stave a 7-ročné dieťa stratilo cit v chodidlách,“ informoval Rugg.

