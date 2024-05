Zamestnanci Markízy hrozia ostrým štrajkom, manažment žiadajú o reakciu

Vysvetľujú, že ich krok je reakciou na to, že vedenie televízie nenaplnilo ich požiadavku písomne deklarovať pokračovanie diskusnej relácie Na telo s rovnakým moderátorom i slobodnou dramaturgiou. Manažmentu predložili ďalšie požiadavky, pri nesplnení ktorých avizujú ostrý štrajk.

Vo štvrtkovom vyhlásení konštatujú zásahy do spravodajstva i politických diskusií. „Pracovné podmienky zamestnancov a spolupracovníkov spravodajstva sú neuspokojivé, predovšetkým z dôvodu významných prekážok riadneho a nestranného výkonu práce redaktorov,“ uvádzajú.

Manažment žiadajú, aby sa do piatich dní písomne zaviazal, že k týmto zásahom dochádzať nebude. Rovnako žiadajú vedenie, aby verejne deklarovalo, že spravodajstvo a politické diskusie bude televízia vysielať „slobodne, objektívne a nestranne, bez ohľadu na to, či sa v ňom vládna moc ukáže v pozitívnom, alebo negatívnom svetle“. Upozorňujú, že sú ochotní zotrvať a stupňovať svoj tlak. „Ak vedenie nesplní naše požiadavky, sme pripravení prvýkrát v histórii tejto spoločnosti vstúpiť do ostrého štrajku,“ vyhlásili.

Vedenie televízie Markíza vo štvrtok oznámilo, že nevyhovie pondelkovej (27. 5.) výzve skupiny svojich zamestnancov požadujúcich návrat diskusnej relácie Na telo s Michalom Kovačičom a zachovanie jej slobodnej dramaturgie. „TV Markíza ako súkromná stanica plne rešpektujúca zákonom stanovujúce pravidlá televízneho vysielania i nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva v žiadnom prípade nemôže a ani nemieni ustupovať ultimátam ohľadom svojej programovej štruktúry a personálnych otázok,“ uviedol vo štvrtok manažment televízie.

Formu i obsah vystúpenia moderátora, ktorý v nedeľňajšej (26. 5.) relácii hovoril o snahách zasahovať a cenzurovať spravodajstvo i politické diskusie Markízy, označilo vedenie televízie nielen za porušenie zákona o mediálnych službách i etického kódexu novinára, ale aj poškodenie dobrej povesti média. „V kontexte týchto faktov považujeme zverejnené požiadavky zamestnancov za absolútne nepochopenie situácie,“ uviedla TV Markíza k obsahu prvej výzvy. Počas letného obdobia chce hľadať nový formát relácie, ktorá bude platformou pre korektnú politickú diskusiu.

Za moderátora i výzvu zamestnancov sa postavili aj viaceré opozičné strany, v otvorenom liste vlastníkom televízie sa k nim pridali aj viaceré známe české osobnosti.