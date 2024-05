Stoltenberg v Prahe: ČR je spoľahlivým a veľmi ceneným partnerom NATO

Vyzdvihol tiež rolu českej muničnej iniciatívy pre Ukrajinu. Povedal to po rokovaní s českým premiérom Petrom Fialom v Prahe, kam pricestoval na neformálnu schôdzku šéfov diplomacií krajín NATO. Stretnutie označil za dôležité v príprave na júlový summit vo Washingtone, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Bude to veľmi dôležitá chvíľa v príprave na nadchádzajúci summit NATO vo Washingtone, kde sa budeme venovať spoločnej bezpečnosti, posilnení spolupráce s partnermi a tiež posilnení podpory Ukrajine,“ priblížil šéf NATO.

Zdôraznil, že Kyjev sa statočne bráni, ale výzvy sú čoraz väčšie. Dodal, že Ukrajina môže zvíťaziť len s podporou spojencov. Na júlovom summite sa preto bude rozhodovať o koordinácii ďalšej pomoci vrátane výcviku či finančnej podpory. Témou však bude aj spolupráca s partnermi v Infopacifiku predovšetkým v potieraní kyberhrozieb.

Česko si je podľa premiéra Fialu vedomé svojho záväzku voči Aliancii a kolektívnej obrane. Zopakoval, že do muničnej iniciatívy sa v tejto chvíli naplno zapojilo 15 krajín, ktoré prisľúbili finančné prostriedky vo výške 1,6 miliardy eur. „Prvé dodávky munície môžu Ukrajinci očakávať už v nadchádzajúcich dňoch. A od júna budú pravidelne každý mesiac na Ukrajinu v rámci tejto iniciatívy prúdiť desaťtisíce kusov delostreleckej munície,“ spresnil Fiala.

Dodal, že Česko podporuje väčšiu úlohu štátov EÚ v Aliancii. „Sme si istí, že Európa by mala prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu v rámci NATO, ale ČR podporuje jedine také kroky, ktoré investíciou do európskej obrany posilňujú európsky pilier NATO a väzbu, na ktorej je NATO postavené,“ spresnil predseda českej vlády. Je to podľa neho jediná cesta, ako zlepšiť bezpečnostnú situáciu.