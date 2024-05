Orbán: Rusi nenapadnú NATO, je tisíckrát silnejšie než Ukrajina

Dodal, že to nie je "racionálny predpoklad". Zároveň zdôraznil dôležitosť dosiahnutia prímeria na Ukrajine. Upozornil na to vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Európa sa nemá zapájať do vojny

Rozhovor bude odvysielaný až v piatok, no v dva a pol minútovej upútavke relácie Orbán vyjadril maďarský postoj vo vzťahu k rusko-ukrajinskej vojne. Maďari sa podľa jeho slov domnievajú, že ide o vojnu medzi dvoma slovanskými národmi, ktorú by Európania nemali vnímať ako svoju vlastnú a nemali by sa do nej zapájať.

„Som presvedčený, že aj Rusi budú mať problém poraziť ukrajinskú armádu. Preto predstava, že Rusi zaútočia na NATO, na ktorýkoľvek členský štát NATO, nie je racionálny predpoklad. NATO je tisíckrát silnejšie ako Ukrajina. Nikto sa neodváži zaútočiť na NATO,“ podčiarkol Orbán.

Podľa telex.hu maďarský ministerský predseda v tomto rozhovore rozpráva úplne iným tónom než v rozhovore pre maďarský kanál Patrióta na platforme YouTube pred pár dňami, v ktorom súčasné obdobie označil za „potenciálnu predsieň tretej svetovej vojny“ a svoju úlohu vnímal v „zabránení účasti NATO vo vojne“.