Česko nemá problém s tým, aby sa Ukrajina bránila aj útokmi na území Ruska

Vo štvrtok to pred začiatkom neformálneho rokovania ministrov zahraničných vecí krajín NATO povedal šéf českej diplomacie Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Dodal, že to platí pre dodávky, ktoré odchádzajú priamo z Česka. Pri muničnej iniciatíve, ktorú ČR organizuje, to potvrdiť nevedel.

Najdôležitejšou témou rokovaní šéfov diplomacií krajín NATO podľa neho bude hľadanie zhody na ďalších krokoch Aliancie v podpore Ukrajiny. „Začneme dnes na Pražskom hrade a budeme pokračovať zajtra na neformálnej diskusii v Černínskom paláci,“ povedal Lipavský. Chce, aby Aliancia prišla so spoločným strategickým prístupom voči Rusku.

Na vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga o tom, že Ukrajina by mala mať právo použiť zbrane, ktoré jej Západ dodáva, aj mimo ukrajinského územia, reagoval aj český premiér. „Ja to pokladám za úplne logické,“ povedal v utorok Fiala s tým, že Ukrajina má ako napadnutá krajina právo na to, aby využila všetky možnosti na svoju obranu.

Vo štvrtok a v piatok sa v Prahe koná neformálne rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín NATO. Neformálne rokovanie šéfov diplomacií krajín NATO je najväčšou akciu Aliancie v Česku od summitu NATO v roku 2002.